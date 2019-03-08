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واشنطن تحذر: الجوع يمكن أن يوقف القتال ضد مادورو

الجمعة، 08 مارس 2019 03:49 م
واشنطن تحذر: الجوع يمكن أن يوقف القتال ضد مادورو فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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حذر مجلس الشيوخ الأمريكى من أن الجوع فى فنزويلا من الممكن أن يوقف القتال ضد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، ووفقا لقناة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية فإن الشعب الفنزويلى يكون ضعيفا للغاية أمام الجوع الذى يشعرون به .

 

فالشعب الفنزويلى الذى عاش فى أغنى بلد فى أمريكا اللاتينية يواجهون اليوم الجوع الذى تسبب فى نزولهم إلى الشوارع، ووفقا للخبير فى اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ فى أمريكا اللاتينية "سيثينا أرنسون" فإن "الناس الذين يتضورون جوعا لا يتحركوا فى الشوارع من أجل السياسة ، فالجوع منتشر على نطاق واسع"، مضيفا "حشد المعارضة على نطاق واسع لا يمكن أن يستمر".

 

ولم يظهر الرئيس نيكولاس مادورو أى علامات على فقدان الدعم الحاسم من النخب والجيش ، منذ إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد منذ 23 يناير، وحذر الخبراء من أن الوضع يمكن أن يصل إلى طريق مسدود.

 

وأدى الجوع إلى خسارة الشخص العادى حوالى 11 كيلوجرام، و90% يعيشون فى حالة فقر.

 

 


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