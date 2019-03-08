video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 جنود إندونيسيين فى اشتباكات مع متمردى بابوا

الجمعة، 08 مارس 2019 07:33 ص
مقتل 3 جنود إندونيسيين فى اشتباكات مع متمردى بابوا اندونيسيا ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

 

 قال الجيش الإندونيسي إن ثلاثة جنود قتلوا بعد اشتباك مع عشرات المتمردين في إقليم بابوا بشرق البلاد في وقت متأخر أمس الخميس في أحدث واقعة من نوعها وسط تصاعد التوتر والعنف في المنطقة المضطربة.

وأصبحت بابوا وهي مستعمرة هولندية سابقة والجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة جزءا من إندونيسيا بعد استفتاء دعمته الأمم المتحدة وقوبل بانتقادات واسعة في عام 1969.

وفي الشهور الأخيرة شهد الإقليم زيادة في أعمال العنف من قبل حركة إنفصالية تمارس نشاطها منذ فترة طويلة.

وقال الجيش الإندونيسي في بيان إن ما يصل إلى 70 من "المجرمين المسلحين" نصبوا كمينا لمجموعة من 25 جنديا. وأضاف البيان "قاوم الجنود إلى أن تمكنوا من طرد المجموعة الإجرامية المسلحة إلى الغابة. لقي ثلاثة جنود حتفهم في الهجوم". ويعتقد أن ما يصل إلى عشرة متمردين قتلوا في الاشتباكات ولكن لم يتم العثور سوى على جثة واحدة.

وقال الجيش إن طائرتين هليكوبتر عسكريتين أرسلتا لإجلاء الجنود تعرضتا أيضا لإطلاق النار.

ونشرت إندونيسيا مئات الجنود لبناء طريق سريع رئيسي لربط المناطق النائية من الإقليم الغني بالنفط وذلك بعد مقتل 16 من عمال البناء على يد انفصاليين أواخر العام الماضي.

وأدى القتال الذي اندلع منذ ذلك الحين بين المتمردين والجيش الإندونيسي إلى فرار مئات القرويين من منطقة نادوجا في جزيرة غينيا الجديدة الغربية.

وتعهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يخوض انتخابات في أبريل  بالانتهاء من مشروع الطريق السريع في إطار وعوده بتنمية إقليم بابوا أفقر المناطق باندونيسا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق الإنترنت.. اعرف ازاى الهندوس بيحتفلوا بيوم الصمت فى إندونيسيا.. صور

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا إندونيسيا لبحث التعاون

الجيش الإندونيسي

إقليم بابوا

اندونيسا




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة