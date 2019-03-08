مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الزراة دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج انقلاب سيارة بيجو على الطريق نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر لها مما نتج عنه وفاة 2 وإصابة 5 آخرين من راكبى السيارة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى مما نتج عنه متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات أنه أثناء سير سيارة ماركة بيجو " بدون لوحات معدنية " قيادة عاطف ش ع 30 سنة سائق ويقيم بناحية خارفة جرجا - دائرة مركز جرجا أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة ومحمد أ ع 27 سنة عامل " زوج شقيقه قائد السيارة " وإصابة كل من وائل د م 32 سنة عامل، وحماد أع 32 سنة عامل وخالد ج ع ع 19 سنة عامل، ومحمد أ ع س 19 سنة عامل، وإسلام م ع 17 سنة عامل، وجميعهم من مستقلي السيارة ويقيمون بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثتين للمستشفى المركزى والمصابين لمستشفي سوهاج العام وبسؤال المصابين ووالد المتوفي الثاني احمد ع أ 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.