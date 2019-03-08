video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بسوهاج

الجمعة، 08 مارس 2019 06:38 ص
مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بسوهاج تصادم - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الزراة دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج انقلاب سيارة بيجو على الطريق نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر لها مما نتج عنه وفاة 2 وإصابة 5 آخرين من راكبى السيارة.

 

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى مما نتج عنه متوفين ومصابين.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات أنه أثناء سير سيارة ماركة بيجو " بدون لوحات معدنية " قيادة عاطف ش ع 30 سنة سائق ويقيم بناحية خارفة جرجا - دائرة مركز جرجا أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق

 

نتج عن الحادث وفاة  قائد السيارة ومحمد أ ع  27 سنة عامل " زوج شقيقه قائد السيارة " وإصابة كل من  وائل د م  32 سنة عامل، وحماد أع  32 سنة عامل وخالد ج ع ع  19 سنة عامل، ومحمد أ ع س 19 سنة عامل، وإسلام م ع 17 سنة عامل، وجميعهم من مستقلي السيارة ويقيمون بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

 

تم نقل الجثتين للمستشفى المركزى والمصابين لمستشفي سوهاج العام وبسؤال المصابين ووالد المتوفي الثاني احمد ع أ 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك شمال بنى سويف

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

المنشاه

الطريق الزراعى

حادث سيارة

مستشفى منشاه المركزى




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة