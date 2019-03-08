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مصرع رضيع وإصابة والديه وشقيقه فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجمعة، 08 مارس 2019 12:52 م
مصرع رضيع وإصابة والديه وشقيقه فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية انقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقي طفل عمره 9 شهور مصرعه، فيما أصيب شقيقه الأكبر ووالديه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بدائرة مركز بلبيس، تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
 

تلقي اللوء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق " بلبيس- القاهرة الصحراوي" أمام كريازي، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها كل من " أحمد محمود عبد العزيز"  30 سنة،محاسب مقيم الباجور، وزوجته" إبتسام عبد المقصود" 29 سنة، طبية  ونجلهما" محمود" 3 سنوات" و" حمزة" 9 شهور.

أسفر الحادث عن إصابة الزوجين ونجلهما الأكبر بكدمات وكسور ومصرع طفلهما الرضيع، وتم إخطار النيابة العامة.

 

 


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