محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بنى عبيد وينتقد سوء حالتها

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية انتقادا للدكتور نعيم عسكر مدير مستشفى بنى عبيد التخصصى التابعه لامانة المراكز الطبية المتخصصة وابدى عدد من الملاحظات حول سوء الحالة العامة للمستشفى وذلك أثناء زيارة المستشفي، قائلا كان يجب عليك أن تعد تقريرا بحالة المستشفى وعرضه علينا فورا دون الانتظار لشهر كامل حتى احضر لزيارة المستشفى.

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنه من اساتذه كلية الهندسة بجامعة المنصورة لوضع تقرير عما تحتاجه المستشفى وعرضه عليه لاتخاذ الإجراء المناسب فورا، معربا عن استغرابه الشديد لحالة المستشفى التى شاهدها.