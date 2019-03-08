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محافظ الجيزة يشهد الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمشاركة طلاب المدارس

الجمعة، 08 مارس 2019 07:23 م
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمشاركة طلاب المدارس محافظ الجيزة يشهد الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية
كتب سيد الخلفاوى
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شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية تحت شعار "سلامة الأطفال مسئوليتنا"، بحضور عدد من طلاب المراحل الدراسية المختلفة .

 

وأكد محافظ الجيزة الدور البطولى الذى يقوم به رجال الحماية المدنية من خلال أداء واجبهم الوطنى، والذى يهدف السيطرة على الحرائق وإنقاذ الغرقى والكشف عن المفرقعات، مشيدا بالجهد المبذول من رجال الإدارة فى إنقاذ حياة البشر على مدار الساعة بلا توقف، لافتا إلى أن اليوم العالمى للحماية المدنية هو تجسيد لتضحيات رجال الحماية وتذكير ببطولاتهم الكبيرة.

 

وتفقد راشد قوات الحماية المدنية واستمع لشرح عن السيارات والمعدات التى تستخدم فى الإطفاء والإنقاذ، وعمليات الكشف عن المفرقعات وبدل الإنقاذ والحرائق، وكذلك المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة .

 

كما شاهد عرضا من رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ باستخدام المراتب الهوائية والسلم النقالى الهيدروليكى لإنقاذ المواطنين المحتجزين فى الأدوار العليا، وكيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة .

 

وحرص محافظ الجيزة فى ختام الحفل على التقاط صورة تذكارية مع مدير الأمن ومدير إدارة الحماية المدنية وقيادات الإدارة والطلاب ممن حضروا الاحتفال .


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