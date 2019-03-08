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الجمعة، 08 مارس 2019 09:35 م
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محافظة الوادي الجديد تشارك بمنتجاتها المتميزة في معرض "أنا مصري" بالقاهرة

الجمعة، 08 مارس 2019 09:03 م
محافظة الوادي الجديد تشارك بمنتجاتها المتميزة في معرض "أنا مصري" بالقاهرة جانب من المعرض
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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شاركت محافظة الوادي الجديد كضيف بالمعرض المقام خلال يومي 8 و 9 مارس الحالي  بالقاهرة ، تحت شعار "أنا مصري" لدعم وتشجيع المنتجات المصرية. 
 
وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، أن المحافظة تشارك بعدد من المنتجات التي تشتهر بها، كمنتجات التمور والصناعات اليدوية والمنتجات المصنوعةمن سعف النخيل وغيره من الخامات البيئة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والشركات المحلية العاملة بهذه المجالات.
 
وأشار الزملوط إلي أن المشاركة بمثل هذه المعارض  تهدف إلي ترويج و تسويق المنتجات المحلية بالمحافظة، بالأسواق الخارجية وتشجيع المنتج المحلي وتقديمه للمواطنين كبديل للمنتج المستورد.
 
 
 

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