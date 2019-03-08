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قصة رجل أرهقته مطلقته فى المحاكم واستنزفته ماديا وحرمته من رؤية طفلته

الجمعة، 08 مارس 2019 06:00 ص
قصة رجل أرهقته مطلقته فى المحاكم واستنزفته ماديا وحرمته من رؤية طفلته محكمة الاسرة - ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى
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أقام مصطفى صابر الموظف بشركة تأمين، دعوى أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، طالب فيها بتمكينه من رؤية طفلته بعد انفصاله عن زوجته.

وأوضح مصطفى صابر: "طوال مدة زواجى عشت مظلوما ومخطئا رغم محاولتى تلبية كل طلباتها فقد اتهمتنى بالبخل وشوهت صورتى بسبب حرصى على توفير جزء من راتبى تحسبًا لأى ظرف طارئ".

وأضاف المدعى: "طوال سنوات زواجنا الخمسة كانت مدمنة شراء أشياء بلا قيمة وخربت بيتى وعنفتنى وهددتنى مستغلة معارفها وأجبرتنى على التنازل عن حقوقى وحرمتنى من رؤية طفلتى".

وأضاف مصطفى أثناء نظر الدعوى: "وجهت لى سيلاً من الاتهامات بسبب الحقوق "الأوفر" التى منحها لها القانون -على حد قوله- متابعًا: "استخدمت الطلاق وسيلة لابتزازى وحرمتنى من طفلتى وتحصل كل يوم على حكم حبس ضدى وزيادة نفقة ولما أتكلم تبهدلنى فى الأقسام".

واستطرد: خدعت أصدقائى بدموعها وجعلتهم يتهمونى بالافتراء على سيدة وحاصرتنى بمحامين حقوق المرأة لدرجة دفعتنى للتفكير فى الانتحار بعد أن سلبتنى ممتلكاتى وأموالى ودفعتنى للتسول".

 


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