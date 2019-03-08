قبائل حجور تصد هجمات للحوثيين على مديرية كشر اليمنية

عدن )أ ش أ(

نجحت قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة اليمنية، اليوم /الجمعة/، في استعادة سيطرتها على عدة مواقع في مركز المديرية وذلك بعد سقوطها في قبضة الحوثيين.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قبائل حجور قاموا بصد عدد من الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ، أمس الخميس، في منطقة طلان بمديرية كشر شمالي محافظة حجة، بعد معارك شرسة.

وشنت المليشيا عدة هجمات في الجبهة الجنوبية، تمكنت قبائل حجور من التصدي لها، مكبدين المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما تواصل قبائل حجور تصديهم للمليشيا في الجبهة الغربية لمديرية كشر التي لا تزال تدور فيها معارك ضارية إلى الآن.