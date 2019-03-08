video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قبائل حجور تصد هجمات للحوثيين على مديرية كشر اليمنية

الجمعة، 08 مارس 2019 07:07 م
قبائل حجور تصد هجمات للحوثيين على مديرية كشر اليمنية الحوثيين
عدن )أ ش أ(
إضافة تعليق

نجحت قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة اليمنية، اليوم /الجمعة/، في استعادة سيطرتها على عدة مواقع في مركز المديرية وذلك بعد سقوطها في قبضة الحوثيين.

 

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قبائل حجور قاموا بصد عدد من الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ، أمس الخميس، في منطقة طلان بمديرية كشر شمالي محافظة حجة، بعد معارك شرسة.

 

وشنت المليشيا عدة هجمات في الجبهة الجنوبية، تمكنت قبائل حجور من التصدي لها، مكبدين المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما تواصل قبائل حجور تصديهم للمليشيا في الجبهة الغربية لمديرية كشر التي لا تزال تدور فيها معارك ضارية إلى الآن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان دعم مجالات إعادة الإعمار المستقبلية

اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين فى ضربات للتحالف العربى بمحافظة حجة

اليمن

الحوثيين

قبائل حجور

اخبار اليمن

صنعاء




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة