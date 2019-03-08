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فى يوم المرأة العالمى.. 10معلومات عن "الست المصرية" ومساهمتها بالعمل

الجمعة، 08 مارس 2019 08:00 ص
فى يوم المرأة العالمى.. 10معلومات عن "الست المصرية" ومساهمتها بالعمل جهاز التعبئة
كتبت- هبة حسام
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فى 8 مارس من كل عام، يُحتفل باليوم العالمى للمرأة، والذى تقرر الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945.

وبمناسبة هذا اليوم، والذى يحل علينا اليوم، الجمعة ، يقدم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن "الست المصرية" ونسبة مشاركتها فى العمل، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

19.6% معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من 2018. 

5.341 مليون أنثى، حجم الإناث فى قوة العمل منهن 1.046 مليون متعطلة.

تمثل المرأة نسبة 48.4% من إجمالى سكان مصر.

3.3 مليون أسرة ترأسها نساء، بنسبة 14% من إجمالى الأسر.

30.8% نسبة الأمية بين الأناث. 

73.9 % متوسط العمرالمتوقع للإناث خلال  2018 عام.

15 % من أعضاء البرلمان إناث.

118.9 ألف أنثى فى الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج.

5 % نسبة تمثيل المرأة فى المناصب العامة.

تشكل المرأة المصرية نسبة 19% فى وظائف الإدارة العليا.


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