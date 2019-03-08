فى اليوم العالمي للمرأة .. سعد الحريرى: عدم الاستفادة من طاقتها خسارة وطنية

كتب محمد رضا

هنأ رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، السيدات اللبنانيات بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وثمن أهمية دور المرأة فى تنمية المجتمع والنهوض به، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق المساواة بين المواطنين وتمكين المرأة فى كل القطاعات.



تدوينة سعد الحريرى

وقال رئيس الوزراء اللبنانى "فى يوم المرأة العالمي نلتزم مواصلة العمل من أجل المساواة فى الحقوق كما فى الواجبات بين المواطنين، وتمكين المرأة من قيادة القطاعات كافة لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادى والتوازن فى مجتمعنا لأن تفويت الإفادة من هذه الطاقة هو خسارة وطنية".

اليوم الدولى للمرأة أو اليوم العالمى للمرأة، هو احتفال عالمى يتزامن مع يوم 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويحل هذا الاحتفال خلال العام 2019 اليوم الجمعة.