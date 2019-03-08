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فحص 56 ألف مواطن فى الأسبوع الأول من حملة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الجمعة، 08 مارس 2019 01:25 ص
فحص 56 ألف مواطن فى الأسبوع الأول من حملة 100 مليون صحة بالوادى الجديد حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن إجمالى المواطنين الذين تم فحصهم خلال الأسبوع الأول من إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة، بلغ 56 ألف و483 مواطنا بنسبة 232٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة .
 
 
من جانبها أوضحت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم فحصهم فى اليوم السابع من الحملة بلغ 9 آلاف و٦٤٥ مواطنا، مشيرة إلى أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابته والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 82 فرقة. 
 
كانت المحافظة قد أعلنت عن استهداف 172ألف و631 مواطن من خلال المبادرة التى أنطلقت في الأول من مارس وتستمر حتى نهاية ابريل الجارى.
 
ذلك باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات ، وتوفير وسائل إنتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري النائية لنقلهم إلي أقرب مكان فريق عمل ، وذلك بهدف التيسير علي المواطنين للكشف والإطمئنان على صحتهم .

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