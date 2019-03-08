غدًا.. نظر الاستئناف على تغريم المتهمين باحتكار صمامات القلب 500 مليون جنيه

كتب: محمد أبو ضيف

تطلع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا السبت، على المستندات فى استئناف المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار صمامات القلب"، على حكم تغريم كل منهم 500 مليون جنيه.

كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بتغريم مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية مبلغ 500 مليون جنيه لكل منها، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية على نفقة المتهمين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية.