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عاطل يقتل صديقه طعنا بمطواه فى مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة

الجمعة، 08 مارس 2019 08:06 م
عاطل يقتل صديقه طعنا بمطواه فى مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة مطواه - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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لفظ "محمد.س" 32 سنة، عامل،  مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، أنفاسه الأخيرة ، بعدما تلقى طعنة قاتلة من صديقة إثر نشوب خلاف بينهما ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة . 

 تلقي اللواء رضا طبلية ،  مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد السيد ، مساعد مدير الامن للجنوب، بورود اخطارا من مستشفي ناصر العام بوفاة "محمد.س" 32 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، اثر جرح طعني بالبطن أدى إلي خروج الأمعاء ووفاته ، تم اخطار العميد يحيى راضى  ، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة  "محمود.ف.ش" 35سنة، عاطل ، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسب خلاف بينهما أدى إلي نشوب مشاجرة قام علي اثرها بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواه" تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

 

 


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