ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وطبنجة بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن دمياط من القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات وسلاح نارى "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة" كما تم القبض على شقيقتيه بتهمة مقاومة السلطات والتحفظ على كلب حراسة يخص المتهم بعد قيامه بعقر احد أفراد الحملة من المجندين.

وكانت معلومات قد وردت الى المقدم عمرو داود الضابط بالأمن العام بقيام مسجل خطر يدعى "ع. عرنسه" بإتخاذ مسكنة بعمارات الإسكان بقرية شطا التابعة لمركز دمياط مسرحا لنشاطه الإجرامى وترويج المخدرات.

وعلى الفور وجه اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز بتشكيل حملة امنية بالتنسيق مع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دمياط.

وتمكنت الحملة من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى وسلاح أبيض كما تم القبض على شقيقتى المتهم بتهمة مقاومة السلطات، وإصابة أفراد الحملة كما تم التحفظ على كلب الحراسة شرس بعد قيامه بالاعتداء على أرفاد الحملة وإصابة أحد افرادها من المجندين.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4975 لسنة 2019 جنايات مركز دمياط وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.