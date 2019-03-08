ضبط أشخاص بحوزتهم 3.7 مليون جنيه للإتجار فى السوق السوداء

الإتجار في العملة، وسيلة يلجأ إليها بعض الخارجين عن القانون لتحقيق المكسب السريع، مما يضر بالاقتصاد الوطني، لكنهم سرعان ما يتساقطوا في قبضة الأمن لينالوا جزائهم.

وفي هذا الصدد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 من العاملين بمجال الإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج ، وهم "محمد.ع" سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابى لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج وبحوزته 2000 دولار ، و"محمد.ع" و"مصطفى.ح" و"محمد.ص" حيث تم ضبط 3.7 مليون جنيه بحوزة المتهمين من الثاني للرابع، حيث رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بمقابلة لثالث والرابع في البساتين لاستلام مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ،وبالفحص تبين عمل المتهمان الثالث والرابع لدى "محمد.غ" الذى ترد إليه تحويلات مالية من "ر. ص.م" يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومتواجد حالياً بالخارج وسبق إدراجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد ، وكلفهما بتسليم المبلغ المضبوط .

وعلى جانب آخر ، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث استولوا على 350 ألف جنيه من مواطنين بزعم تعيينهم في إحدى شركات البترول.