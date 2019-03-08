صور.. محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى فى دمنهور

كتب الأمير نصرى

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش أمام شركة المياه بدمنهور.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة يرافقه المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام، واللواء أشرف عبد السلام، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى والأستاذ محمد خميس رئيس مدينة دمنهور، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأوقاف.

وألقى الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وأمّ المصلين لصلاة الجمعة من المسجد الجديد المقام على مساحة 200 م مكون من 3 طوابق وبه مصلى للسيدات وحجرة للإمام.

وعقب انتهاء الصلاة التقى محافظ البحيرة عددا من المصلين وأهالي المنطقة واستمع منهم عن أهم مطالبهم واحتياجاتهم التى تمس حياتهم اليومية من القطاعات الخدمية والمرافق ووعدهم على العمل على دراستها وإيجاد حلول سريعة لها.



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (1)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (2)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (3)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (4)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (5)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (6)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (7)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (8)



محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بدمنهور (9)