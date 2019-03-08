صور.. احتفالات حول العالم بالذكرى الـ109 لليوم العالمى للمرأة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.

وقامت عشرات النساء فى إسبانيا، اليوم الجمعة بمسيرات بالدراجات النارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ109 لليوم العالمى للمرأة.

كما حمل النساء لافتات تناهض العنف ضد المرأة، بالتزامن مع عروض فنية وعسكرية خلال الاحتفال.



احتفالات فى إسبانيا باليوم العالمى للمرأة

أما فى كوريا فقامت ناشطات بحمل لافتات كتب عليها "تمكين المرأة" أثناء مسيرتها خلال الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وكان للحركة العمالية فى بداية القرن العشرين آثارها التى أدت إلى الاحتفال بهذا اليوم، والذى يتيح لنا فرصة الاحتفاء بإنجازات المرأة يأتى الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945م.

وتحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم فى مظاهرات للمطالبة بحقوقهن

وكان تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمى للمرأة، لم يتم إلا بعد سنوات طوال لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبنى تلك المناسبة إلا سنة 1977م ،عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس.



احتفالات فى روسيا باليوم العالمى للمرأة



رجال يحملون الورود فى روسيا احتفالا باليوم العالمى للمرأة



احتفالات اليوم العالمى للمرأة قى كوريا



اليوم العالمى للمرأة بإسبانيا



جانب من الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة فى إسبانيا



اليوم العالمى للمرأة بكوريا



اليوم العالمى للمرأة فى كوريا



اليوم العالمى للمرأة بإسبانيا