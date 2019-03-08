شاهد.. كاراكاس تتحول لمدينة أشباح.. تعتيم ضخم للكهرباء فى فنزويلا

وأشارت الصحيفة، إلى أن مستخدمى الشبكات الاجتماعية أبلغوا عن انقطاع الكهرباء فى 21 ولاية على الأقل من ولايات فنزويلا البالغ عددها 23 ولاية.

وتحدثت شركة كوربوليك كوربوريلك ، وهى شركة الكهرباء الحكومية، على حسابها على موقع تويتر عن حدوث "تخريب" فى محطة الطاقة الكهرومائية فى سد جورى فى شرق البلاد.

بينما قال وزير الطاقة الكهربائية ، لويس موتا دومينجيز: "لقد تعرضنا مرة أخرى للحرب الكهربائية."

وقال وزير الاتصالات خورخي رودريجيز فى بيان من قصر ميرافلوريس، إن الخدمة قد تم انتشالها فى شرق فنزويلا وأنه ما زال يعمل على استعادة الضوء فى باقى الولايات والعاصمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكهرباء أثرت على أكثر من 6 مليون نسمة، كما ترك التعتيم الهائل أثر على خدمات الهواتف، ووسائل النقل، مما أضطر آلاف من الناس البحث عن وسائل بديلة للنقل مثل المشى كيلومترات إلى منازلهم.

كما أثر انقطاع الكهرباء على المستشفيات التى تعمل فى ظروف غير مستقرة، ونددت حكومة نيكولاس مادورو من خلال شركة الكهرباء الوطنية بالتخريب الذى حدث للسد.