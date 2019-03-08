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سفير روسيا لدى أمريكا: نرغب فى حل أزمة مخيم الركبان السورى بالتعاون مع واشنطن

الجمعة، 08 مارس 2019 10:04 ص
سفير روسيا لدى أمريكا: نرغب فى حل أزمة مخيم الركبان السورى بالتعاون مع واشنطن مخيم الركبان
أ ش أ
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 أكد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو لحل أزمة مخيم الركبان السورى فى أسرع وقت ممكن، وأيضا إخلاء المخيم، مشيراً إلى أن روسيا ترغب فى حل هذه الأزمة بالتعاون مع واشنطن.

وقال السفير الروسى فى بيان -نشره الموقع الرسمى للسفارة الروسية فى واشنطن- "إنه من المهم اليوم عدم المجادلة بل اتخاذ إجراءات ملموسة، كما اقترحت روسيا وسوريا، إنقذوا الشعب من خلال الجمع بين جهود المجتمع الدولي".

ودعت هيئات التنسيق الروسية والسورية فى بيان مشترك، أمس الخميس، الأمم المتحدة للتنبيه على الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود أماكن مثل مخيم الركبان فى سوريا، وحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.

وجاء فى البيان المشترك: "نتوجه إلى أعضاء المجتمع الدولى الذين ينسبون أنفسهم للعالم المتحضر، وأولهم منظمة الأمم المتحدة بدعوة للبدء فى العمل الفعلى وحل المشكلة المستمرة منذ سنوات حاصدة الآلاف من أرواح البشر.. والإشارة إلى الولايات المتحدة بعدم القبول فى العالم المعاصر بوجود أماكن مثل مخيم الركبان".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

 

 


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