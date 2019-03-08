video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زوجة أمير بالأسرة الحاكمة فى قطر تتهم تنظيم الحمدين بحبس زوجها

الجمعة، 08 مارس 2019 07:22 م
زوجة أمير بالأسرة الحاكمة فى قطر تتهم تنظيم الحمدين بحبس زوجها تميم بن حمد
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

قدمت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الجمعة، شكوى إلى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، تتهم النظام القطري بتلفيق التهم لزوجها وإدخاله السجن بالحكم عليه بالمؤبد لخمسة وعشرين عاما بدعوى توقيعه شيكات بدون رصيد وتجميد أصول ممتلكاته.

وقالت أسماء ريان مقدمة الشكوى إن حكومة ونظام قطر ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، وإن النظام القطري استدرجه من الخارج إلى الدوحة ليلفق له التهم بتوقيع هذه الشيكات وليلقي به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

وأضافت أن التنكيل بزوجها يعود إلى عداء أمير قطر الحالي لوالد زوجها عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني الذي شغل منصبا وزاريا في قطر من قبل نظرا لتمتعه وزوجها بشعبية مهمة لدى أبناء الشعب القطري.

كما اتهمت مقدمة الشكوى النظام القطرى بممارسة أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضدها وضد أطفالها الأربعة كنوع من الانتقام والضغط على زوجها حتى يوقع إقرارا بتنازله عن كافة حقوقه في قطر وهو ما يرفضه منذ سجنه، ولفتت إلى أن السلطات في قطر وبعد طردها من منزلها هي وأطفالهما حرمت الأطفال من العديد من الحقوق مثل الحق في الرعاية الصحية حتى لو كانت خاصة، كذلك الحق في التعليم بعد أن منعتها من ممارسة أي عمل لتنفق على تعليم الأطفال وتدفع للمدرسة الخاصة مصروفات التعليم الخاصة بهم.

وناشدت زوجة الشيخ القطري المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مساعدتها في الحصول على حقوقها وحقوق أبنائها وكذلك الانتصاف لزوجها الذي تمارس عليه كل الضغوط بما في ذلك النفسية لإجباره على التوقيع على أنه مصاب بخلل عقلي في محبسه كما دعت المفوضية إلى التحقيق والعمل لمحاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات من النظام القطري.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أستاذ علوم سياسية فاضحا قطر: لديها مشروع لشراء النخب لإسقاط الأنظمة العربية

معتز مطر يفكر بقدميه.. من مقدم برامج رياضية إلى محرض الإخوان الأول على العنف.. جاهل سياسيا والأكاذيب والشائعات وسيلته الوحيدة للانتشار بين أنصار الإخوان.. ترك مصر طامعا فى أموال قطر لتستخدمه فى التحريض ضد وطنه

إخوانى إماراتى يعترف: نظام قطر يشرعن الإخوان عبر منحها غطاء العمل الخيرى

طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني

تميم بن حمد

قطر

الدوحة




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة