جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بالخرطوم، بأمين عام الحوار الوطني الدكتور هاشم علي سالم.

وقال سالم - في تصريح صحفي - إن رئيس الوزراء وعد بتنشيط عمل القطاعات الثلاثة بمجلس الوزراء، وهي القطاع الاقتصادي وقطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، فضلا عن تنشيط لجان الدستور والتشريع والسياسات العامة والإجراءات .

وأوضح سالم، أن رئيس الوزراء تعهد بإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مبرزًا أن اللقاء أكد على ضرورة تكثيف العمل الإعلامي بشأن الحوار ومتابعة تنفيذ توصياته، وذلك لإعلام وتبصير المواطنين بمراحل تنفيذها.