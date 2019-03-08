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تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

الجمعة، 08 مارس 2019 04:30 ص
تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة شبورة مائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير للمرور، باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر، وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة على مدار الـ72 ساعة المقبلة. 

 

 وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات، بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

 

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك، مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية)، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، مع فتح جزئى لأحد النوافذ، بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

 

 كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج، مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً.

 

وأكدت إدارة المرور، أنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترا فى اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.


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