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تسكين 105 أسر من سكان مناطق الرشاح ومختار أباظة بمشروع أهالينا

الجمعة، 08 مارس 2019 01:00 ص
تسكين 105 أسر من سكان مناطق الرشاح ومختار أباظة بمشروع أهالينا مشروع أهالينا
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حى السلام أول، أنه تم تسكين 105 أسرة من سكان مناطق الرشاح ومختار أباظة، فى مشروع أهالينا 1، الذى تم افتتاحه مؤخرًا.

وأضاف رئيس حى السلام أول لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التسكين تتم بشكل يومى فى المشروع الجديد، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن التسكين من المقرر أن ينتهى 10 أبريل القادم. 

يذكر أن مشروع أهالينا مقام على مساحة 11 فدانًا وتم تخصيصها بمعرفة المحافظة لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دورًا بإجمالى 1064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2  تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى إنشاء 104 محل تجارى مع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2، كما روعى فى المشروع إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد يسع لعدد 700 مصلى، وقاعة مناسبات وكذلك سوق تجارى من دورين مع إنشاء ملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات.

 


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السلام

اهالينا 1

تطوير العشوائيات

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