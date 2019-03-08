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بلجيكا تطالب الشركات المُصدرة إلى بريطانيا بوقف صادراتها بعد 29 مارس

الجمعة، 08 مارس 2019 03:09 م
بلجيكا تطالب الشركات المُصدرة إلى بريطانيا بوقف صادراتها بعد 29 مارس تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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طالبت مصلحة الجمارك البلجيكية، الشركات المُصدرة إلى المملكة المتحدة، بوقف شحناتها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي سيوافق 29 مارس؛ لتجنب الفوضى الجمركية حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة الجمارك البلجيكية كريستيان فاندريرن - في تصريح أوردته صحيفة (دي تيجد) البلجيكية اليوم الجمعة - تلك الشركات إلى تصدير أكبر قدر من بضائعها قُبل أن تواجه ضوابط جديدة عقب الـ"بريكست"، مشيرا إلى أن شركات الأدوية وشركات تصنيع السيارات كانت تخزن بضائعها في المملكة المتحدة منذ أشهر لتجنب الاضطرار إلى الحصول على قطع غيار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الغالبية العظمى من الشركات لم تكن مستعدة بشكل جيد للخروج بعد أسابيع معدودة.

كما حذر العديد من الشركات الصغيرة، التي تعاملت مع المملكة المتحدة ولم تكن جاهزة للتصدير، أنه سيكون من الأفضل لها أن توقف عملياتها.


وقال فاندريرن: "لقد قامت هيئة الجمارك لدينا بمخاطبة حوالي 20 ألف شركة تتعامل مع المملكة المتحدة لإخبارها بضرورة التقدم بطلب للحصول على رقم تسجيل من الاتحاد الأوروبي، يسمح لها بالاستيراد والتصدير من وإلى دول الاتحاد".


وأكد أن الجمارك لم تتلقَ سوى 4 آلاف و700 رد إيجابي، قبل 3 أسابيع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مُشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك قد أنشأت مركز اتصال يجيب على الأسئلة ويطلب من الشركات الاتصال بهم لتسجيل التراخيص الجمركية.


يذكر أن كلا من فرنسا وهولندا وبلجيكا قد استعانت بمئات من موظفي الجمارك الإضافيين للتعامل مع الاضطراب المحتمل بفعل قرار المملكة المتحدة.


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