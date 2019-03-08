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انهيار طابقين بعقار مكون من 12 دور بالخصوص دون خسائر بشرية

الجمعة، 08 مارس 2019 08:28 م
انهيار طابقين بعقار مكون من 12 دور بالخصوص دون خسائر بشرية انهيار عقار -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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انهار طابقين بعقار بمدينة الخصوص تحت الإنشاء مكون من 12 دور  ، دون خسائر بشرية ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقي اللواء رضا طبلية  ، مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية ، بإنهيار طابقين بعقار مكون من 12 دور بالخصوص ،  علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى ، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية ، وتبين انهيار جزئي بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار، كما تبين من الفحص أن العقار تحت الإنشاء وليس به أى سكان تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 

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