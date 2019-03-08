انهيار طابقين بعقار مكون من 12 دور بالخصوص دون خسائر بشرية

القليوبية نيفين طه

انهار طابقين بعقار بمدينة الخصوص تحت الإنشاء مكون من 12 دور ، دون خسائر بشرية ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية ، مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية ، بإنهيار طابقين بعقار مكون من 12 دور بالخصوص ، علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى ، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية ، وتبين انهيار جزئي بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار، كما تبين من الفحص أن العقار تحت الإنشاء وليس به أى سكان تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.