الكشف على 2115 مواطنا خلال القافلة الطبية فى الإبراهيمية البحرية بدمياط

كما أعلنت المديرية، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعات وتوفير الأدوية بالمجان، وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات التي تستدعى التحويل إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة.

وتضمنت الحملة، أيضا عقد امتحانات فورية لمحو الأمية، بالإضافة إلى مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل ندوات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه و أحد عينات من مياه الشرب لتحليلها والتأكد من سلامتها.

جاءت تلك القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واستكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.