video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مسيرة للاحتفال بيوم المرأة

الجمعة، 08 مارس 2019 02:22 م
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مسيرة للاحتفال بيوم المرأة الاحتفال بالعيد القومى للمرأة
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

نظمت وزارة الشباب والرياضة، وممثلة بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة مسيرة للاحتفال بيوم المرأة، وذلك من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم حتى مبنى جامعة الإسكندرية بمنطقة الشاطبى وسط المحافظة، بمشاركة  السيدات والفتيات من مديرية الشباب، وعدد كبير من الفتيات من جامعة الإسكندرية، وبحضور لفيف من قيادات جامعة الإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
وتعد هذه الاحتفالية تفعيلا لأهمية دور المرأة فى تنمية المجتمع والنهوض به، عرفانا بدورها الذى يعد حجر الأساس لبناء جيل واع قادرا على قياده مسيرة التقدم، وتقديرا للمرأه التى تعد نواة المجتمع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. مسيرة فنية لـ 17 دولة فى سوق أسوان

وزارة الشباب والرياضة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاسكندرية




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة