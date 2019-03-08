الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مسيرة للاحتفال بيوم المرأة

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم حتى مبنى جامعة الإسكندرية بمنطقة الشاطبى وسط المحافظة، بمشاركة السيدات والفتيات من مديرية الشباب، وعدد كبير من الفتيات من جامعة الإسكندرية، وبحضور لفيف من قيادات جامعة الإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتعد هذه الاحتفالية تفعيلا لأهمية دور المرأة فى تنمية المجتمع والنهوض به، عرفانا بدورها الذى يعد حجر الأساس لبناء جيل واع قادرا على قياده مسيرة التقدم، وتقديرا للمرأه التى تعد نواة المجتمع.