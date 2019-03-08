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السعودية: إصابة 5 أشخاص بعد إسقاط طائرة حوثية بدون طيار بمدينة أبها

الجمعة، 08 مارس 2019 02:03 م
السعودية: إصابة 5 أشخاص بعد إسقاط طائرة حوثية بدون طيار بمدينة أبها إسقاط طائرة
أ ش أ
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أعلن المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير بالسعودية العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إصابة 5 أشخاص جراء سقوط شظايا طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين وتصدت لها قوات الدفاع السعودى فى مدينة أبها.

وقال العاصمى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية  ،إن فرق الدفاع المدنى باشرت عند الساعة (12:24) من صباح اليوم الجمعة، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، ما نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، 4 سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، بالإضافة إلى تعرض 6 مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة.

وكانت قوات التحالف العربى أعلنت، فى وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوى السعودي، طائرة بدون طيار معادية تابعة للحوثيين، فى مدينة أبها السعودية.

 


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