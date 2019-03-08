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الجمارك تحبط تهريب جلود 3 الاف حمار الى الصين فى شحنة أعشاب نباتية

الجمعة، 08 مارس 2019 05:34 م
الجمارك تحبط تهريب جلود 3 الاف حمار الى الصين فى شحنة أعشاب نباتية جلود حمير - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت الإدارة العامة لجمرك الصادر بالدخيلة، من إحباط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير ، المحظور تصديرها وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 304 لسنة 2011 ، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963   وقانو  الإستيراد والتصدير رقم 118  لسنة 1975 .
 
تلقت الأجهزة المختصة  معلومات سرية تفيد إعتزام شركة  " س . أ . ك  "  تهريب بضائع محظور تصديرها داخل مشمول الحاوية رقم TCNU3980460 مصدرة إلى الصين وتزوير التوقيعات على البيان الجمركى رقم 3789 لسنة 2019 صادر نهائى والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 800 جوال أعشاب نباتية ( شمر ) 
 
وتم تشكيل لجنة جمركية من سامح عبد الصمد ، مأمور التعريفة  وعصام لبيب ، مأمورى الحركة وعادل محمد مصطفي ،  بمكافحة التهرب الجمركى وخالد علي ، بالأمن الجمركي تحت إشراف عزت عبد الرحيم مدير إدارة الحركة وترقب وصول الحاوية للدائرة الجمركية ،  وبالمعاينة الفعلية تبين وجود  428  جوال من اللدائن المنسوجه تحتوى علي 3000 آلاف جلود  حمير كاملة بالرأس والأذن والذيل مخبأه خلف أجولة الأعشاب النباتية ،  قرر حسام حمزة  رئيس الإداره المركزية لجمارك الدخيله إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات  ،  تنفيذا لتعليمات كمال نجم  ، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 

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