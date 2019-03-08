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الجارديان: لجنة تنصيب ترامب حصلت على الآلاف من شركات وهمية لها صلة بأجانب

الجمعة، 08 مارس 2019 04:07 م
الجارديان: لجنة تنصيب ترامب حصلت على الآلاف من شركات وهمية لها صلة بأجانب ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن لجنة تنصيب الرئيس دونالد ترامب حصل على عشرات الآلاف من الدولارات من شركات وهمية  كانت تحجب مشاركة مساهم أجنبى أو آخرين لهم صلات خارجية.

 

وأوضحت "الجارديان" أنها حددت ثلاثة مؤسسين لشركات غامضة ساهمت بأحوال للجنة تنصيب ترامب والتى دفعت مبلغا قياسيا وصل 107 ملايين دولار عندما دخل دونالد ترامب البيت الأبيض فى عام 2017.

 

وقدمت الشركات الثلاث مبلغ 25 ألف دولار لصندوق تنصيب ترامب، وكانت إحدى المساهمات على الأقل من مواطن أجنبى يبدو أنه غير مؤهل لتقديم تبرعات سياسية فى الولايات المتحدة.

 

ورفض متحدث باسم لجنة تنصيب ترامب التعليق، بينما أنكر المساهمون أى مخالفات.

 

وكانت المدعون الفيدراليون فى نيويورك والمحامى العام فى كل من نيوجيرسى وواشنطن قد أصدروا فى الأسابيع الأخيرة مذكرات استدعاء للجنة يطالبون الحصول على سجلات ومعلومات حول المساهمين والإنفاق.

 

ويحظر قانون الانتخابات الأمريكى الأجانب غير المقيمين من المساهمة فى الحملات السياسية، بما فى ذلك التنصيب فالمتبرعون أو الحملات التى تنتهك هذه القاعدة عن علم وعمد تواجه إما الغرامة أو الملاحقة القانونية.

 


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