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التضامن: برنامج أطفال بلا مأوى تعامل مع 7407 حالة منذ انطلاقه

الجمعة، 08 مارس 2019 04:04 م
التضامن: برنامج أطفال بلا مأوى تعامل مع 7407 حالة منذ انطلاقه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تباشر غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عنهم.

وأعلنت الوزارة فى بيان اليوم، أنه إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الخميس بلغ 7407 حالة مشرد وطفل بلا مأوى

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس الخميس مع 65 حالة مشرد و 75 طفل بلا مأوى بأجمالى 140 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل أمس مع 60 حالة منها 39 حالة مشرد و21 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 28 حالة منهم 12 مشردًا و 16 طفل بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 6 بطانية و 34 وجبة ساخنة عليهم.

وأكد بيان الوزارة أنه مازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 كذلك على رقم 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .


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