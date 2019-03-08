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التحالف العربي: 18 خرقًا حوثيًا لهدنة الحديدة في 24 ساعة

الجمعة، 08 مارس 2019 11:05 م
التحالف العربي: 18 خرقًا حوثيًا لهدنة الحديدة في 24 ساعة
الرياض ( أ ش أ )
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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية لخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

 

وقال التحالف - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الميليشيات الحوثية ارتكبت 18 خرقًا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات على الحيس والفازة والجبلية، ونتج عن ذلك مقتل مواطن يمني وجرح آخر".

 

وكانت بريطانيا طالبت - في وقت سباق اليوم - بانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، الذي اتفق عليه في ديسمبر الماضي في السويد.

 

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أليسون كينج، أهمية حل الأزمة اليمنية عبر الحوار السياسي.

 

 


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