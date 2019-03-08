الأزهر يهنئ المرأة فى يومها العالمى: "شقائق الرجال وبناة الأجيال"

هنأ الأزهر الشريف نساء مصر والعالم، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق الثامن من مارس كل عام، مشددًا على مواصلة دعمه الكامل للمرأة ودورها البارز فى المجتمع، فالنساء شقائق الرجال وبناة الأجيال وعنصر فعال فى نهضة المجتمع.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان له أن المرأة أثبتت نجاحها فى تولى المسئوليات والمساهمة فى دعم مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات، لا سيما فى ظل التحديات الراهنة التى تضطلع فيها المرأة بدور محورى فى الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، مشيدًا بما تقدمه المرأة عمومًا والمرأة المصرية بشكل خاص فى دعم عجلة الإنتاج وحفظ الأمن والاستقرار، عالِمة وعاملة ومعيلة ومربيَّة.

وأشار الأزهر الشريف إلى أن موقفه تجاه المرأة نابع من الإسلام الذى كرم المرأة وسبق الجميع فى منحها حقوقها كاملة، وحرر المرأة من القيود والأغلال التى كانت عليها فى العصور السابقة، كما أن مساندة الأزهر للمرأة تأتى إيمانًا بدورها الإيجابى فى التثقيف والتعليم وبناء الأوطان وترسيخ القيم الأخلاقية فى المجتمع.

وذكِّر الأزهر بما تضمنته وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها الأزهر الشريف والفاتيكان من تأكيد على حقوق المرأة، حيث شددت على أن الاعتراف بحق المرأة فى التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية هو "ضرورة ملحة"، وكذلك وجوب العمل على تحريرها من الضغوط التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها، وحمايتها من الاستغلال الجنسى، ووقف كل الممارسات اللاإنسانية والعادات المبتذلة لكرامة المرأة، والعمل على تعديل التشريعات التى تحول دون حصول النساء على كامل حقوقهن.