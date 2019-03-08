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الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الجمعة، 08 مارس 2019 11:41 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة.


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