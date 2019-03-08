الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة
الجمعة، 08 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد
كتب - محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 1020
الإسكندرية 10 20
بلطيم 12 19
مطروح 09 18
السلوم 09 19
سيوة 08 23
بورسعيد 13 19
دمياط 12 19
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 22
السويس 11 21
العريش 10 19
رفح 1119
رأس سدر 1221
نخل 0819
نويبع 1724
طابا 1220
كاترين 0419
الطور 1422
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 1324
الفيوم 1123
بني سويف 1123
المنيا 1024
أسيوط 0925
سوهاج 1026
قنا 1026
الأقصر 1127
أسوان 1228
أبوسمبل 12 27
الوادي الجديد 1326
شلاتين 1527
أبو رماد 1626
رأس حدربة 1725
حلايب 1624
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 32
المدينة 13 27
الرياض 10 24
المنامة 16 23
أبوظبي 16 24
الدوحة 1525
الكويت 1025
دمشق 0117
بيروت 1219
عمان 0515
القدس 0414
غزة 1020
بغداد 0818
مسقط 2025
صنعاء 0924
الخرطوم 1732
طرابلس 1323
تونس 1020
الجزائر 07 15
الرباط 0817
نواكشوط 1630
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
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