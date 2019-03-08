video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الجمعة، 08 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة الأرصاد
كتب - محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22
شبين الكوم 11 21 
طنطا 11 21
دمنهور 10 20 
الإسكندرية 10 20 
بلطيم 12 19 
مطروح 09 18
السلوم 09 19
سيوة 08 23
بورسعيد 13 19
دمياط 12 19 
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 22
السويس 11 21 
العريش 10 19
رفح 11 19
رأس سدر 12 21
نخل 08 19
نويبع 17 24
طابا 12 20
كاترين 04 19
الطور 14 22
شرم الشيخ 16 24 
الغردقة 14 24
مرسى علم 13 24
الفيوم 11 23
بني سويف 11 23
المنيا 10 24
أسيوط 09 25
سوهاج 10 26
قنا 10 26
الأقصر 11 27
أسوان 12 28
أبوسمبل 12 27
الوادي الجديد 13 26
شلاتين 15 27
أبو رماد 16 26
رأس حدربة 17 25
حلايب 16 24
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32
المدينة 13 27
الرياض 10 24
المنامة 16 23 
أبوظبي 16 24
الدوحة 15 25
الكويت 10 25
دمشق 01 17
بيروت 12 19
عمان 05 15
القدس 04 14
غزة 10 20
بغداد 08 18
مسقط 20 25
صنعاء 09 24
الخرطوم 17 32
طرابلس 13 23
تونس 10 20
الجزائر 07 15
الرباط 08 17
نواكشوط 16 30
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

أنقرة 01 14
إسطنبول 08 18
إسلام آباد 09 20
نيودلهي 13 26
جاكرتا 24 31
بكين 02 12
كوالامبور 24 34
طوكيو 03 12
أثينا 09 20
روما 08 18
باريس 06 12
مدريد 04 13
برلين 04 10
لندن 05 10
مونتريال 11- 02-
موسكو 00 04
نيويورك 01- 03
واشنطن 00 05
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مستقر وبلا أمطار حتى السبت.. الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة.. وقلة تكاثر السحب وزيادة فترات سطوع الشمس.. وتحذر المواطنين: لا تخففوا الملابس واحذروا الشبورة

الرصد البصرى للأقمار الصناعية فى ورشة عمل الخميس المقبل بـ"قومى الفلك"

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأرصاد

حالة الجو

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

أمطار




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة