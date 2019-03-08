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إصابة 3 سائقين فى مشاجرة على أولوية تحميل الركاب بالبحيرة

الجمعة، 08 مارس 2019 10:59 ص
إصابة 3 سائقين فى مشاجرة على أولوية تحميل الركاب بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 سائقين باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات خلال مشاجرة على أولوية تحميل الركاب، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طـرف أول : م. ع .ط  28 سنة سائق مصاب و شقيقه" ح " 26 سنة سائق مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج ، وطـرف ثانى :ر. ع .أ 46 سنة سائق مصاب بجرح بالوجه وكدمه بالعينين وجميعهم مقيمين قرية الكريون  مركز كفرالدوار بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب بسياراتهم، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب، وإحداث الإصابات المُشار إليها.

 تم نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم، تحرر عن ذلك المحضراللازم، وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

 


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