ألمانيا: الاتحاد الأوروبى قد يفرض المزيد من العقوبات على رئيس فنزويلا

قال وزير خارجية ألمانيا اليوم الخميس إن تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يزال قيد البحث وذلك ردا على ما يستجد من تطورات في فنزويلا.
واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى ومنها ألمانيا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للدولة الغنية بالنفط وكثفت الضغوط على مادورو للتنحي.
وقال الوزير هايكو ماس لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية "سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي مراقبة ما يستجد من تطورات والرد عليها.. قلنا بالفعل في آخر اجتماع لوزراء الخارجية إنه قد يأتي الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد الأوروبي
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