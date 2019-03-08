ألمانيا: الاتحاد الأوروبى قد يفرض المزيد من العقوبات على رئيس فنزويلا

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قال وزير خارجية ألمانيا اليوم الخميس إن تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يزال قيد البحث وذلك ردا على ما يستجد من تطورات في فنزويلا.