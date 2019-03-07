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14 سيارة إطفاء تخمد حريقا هائلا اندلع فى مصنع تنر بأبو رواش

الخميس، 07 مارس 2019 07:25 م
14 سيارة إطفاء تخمد حريقا هائلا اندلع فى مصنع تنر بأبو رواش حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق مصنع لتعبئة التنر فى منطقة أبو رواش، وحرر محضر بالواقعة. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من أمن مصنع بتصاعد أدخنة كثيفة، من منشاة صناعية بأبو رواش، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بـ 14 سياراة إطفاء، وحاصر رجال الدفاع الحريق، ألسنة النيران، واخمدوا الحريق دون إصابات.

 

وتبين بالفحص أن ماسا كهربائيا، وراء الحريق الذى نتج عنه احتراق 150 طن مذيبات، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.


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