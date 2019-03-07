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وزير الطاقة السعودى يعلن عن اكتشاف "كميات كبيرة" من الغاز بالبحر الأحمر

الخميس، 07 مارس 2019 11:09 م
وزير الطاقة السعودى يعلن عن اكتشاف "كميات كبيرة" من الغاز بالبحر الأحمر حقل غاز طبيعى
رويترز
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نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله اليوم الخميس إنه تم اكتشاف "كميات كبيرة" من الغاز في البحر الأحمر.
 
وقال الفالح إن شركة أرامكو السعودية "بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية".
 
وأضاف أن أرامكو لديها "فرص واعدة" لاستحواذات في روسيا والهند وباكستان واندونيسيا، بالإضافة إلى مشاريع في مجال تسييل الغاز في الولايات المتحدة.
 
وقال أيضا إن أرامكو تسعى للاستثمار في جنوب أفريقيا، حيث تدرس خططا لشراء مشروع للبتروكيماويات.

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