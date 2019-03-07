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وزيرة بريطانية: مجلس العموم يصوت على خطة ماى للخروج من الاتحاد 12 مارس

الخميس، 07 مارس 2019 02:55 م
وزيرة بريطانية: مجلس العموم يصوت على خطة ماى للخروج من الاتحاد 12 مارس أندريا ليدسوم وتيريزا ماى
لندن (رويترز)
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قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة فى مجلس العموم البريطانى اليوم الخميس، إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماى المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبى يوم 12 مارس.

وتطلب ماى إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة فى يناير.

وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا فى تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماى بإتاحة المجال أمام البرلمان فى الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس أو تأجيل العملية برمتها.

 


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