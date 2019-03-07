وزارة الشباب والرياضة تختتم ملتقى المبادرات الإفريقية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، مساء الأربعاء، أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، ملتقى المبادرات الافريقية "المبادرون"، بأسوان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان اسوان عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019.





حضر حفل الختام هشام مصباح مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والمهندسة مي محمود عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصرى، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالاتحاد الإفريقي، والسيدة سناء سليم شافعى، رئيس الإدارة المركزية لشبكة الإذاعات الموجهة، وأعضاء لجنة التحكيم الملتقى الدكتورة كريمة غانم- رئيس المركز الدولي للدبلوماسية بالمغرب وخبيرة التواصل الاستراتيجي التنموي والترافع حول السياسات العمومي، فاديماتو اياوا - رئيس المجلس القومي للشباب بالكاميرون ، والدكتور محمد عبد الدايم مدرس إدارة الفنون والتنمية الثقافية بجامعة القاهرة.





وأعرب رونالد صادقا من الكونغو الديمقراطية، خلال كلمته نيابة عن الوفود الافريقية عن فخره بتواجده بمصر ومشاركته في هذا الحدث الهام، متمنيا أن يتم الاهتمام بالمبادرات التي تم مناقشتها في الملتقى لتخدم قارة أفريقيا.





ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الدايم عضو لجنة التحكيم ومدرس إدارة الفنون وريادة الأعمال بجامعة القاهرة، إن اختيار المبادرة الفائزة اعتمد على عدة شروط أساسية، وأهمها أن تكون المبادرة مدعومة بمعلومات صحيحة ومعتمدة على المصداقية، وتتضمن أطر محددة، مشيرا إلى أن المبادرات الفائزة ستكون موضع الاهتمام بوزارة الشباب والرياضة المصرية باعتبار مصر رئيس الاتحاد الافريقي هذا العام.

وفى السياق نفسة، أكدت النائبة مي محمود أنها سعيدة بوجودها مع مبدعين ومبادرين، ووجهت التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختياره أسوان عاصمة الشباب الافريقي لما تحمله من جمال،كما وجهت التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لثقته في الشباب واعتماده عليهم لإدارة وتنفيذ هذا الحدث، ووجهت المشاركين بأن يتحلوا بمثلث النجاح الأمل، والحب، والإيمان.

يذكر أن الدول المشاركة في الملتقى 23 دولة وهم " زيمبابوي ، سيراليون، بوروندي، افريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، اوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكري ، غانا ، الكونغو الديمقراطية، اثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالاضافة إلى جمهورية مصر العربية.