video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وإصابة 48 طالباً..

نيابة شرق الإسكندرية تستدعى مسئولى شركة مياه الشرب بواقعة تسرب الكلور

الخميس، 07 مارس 2019 01:32 م
نيابة شرق الإسكندرية تستدعى مسئولى شركة مياه الشرب بواقعة تسرب الكلور اسعاف -ارشيفيه
الإسكندرية أ ش أ
إضافة تعليق
قرر المحامي العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية المستشار محمود الغايش، استدعاء مسئولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وإدارة شرق التعليمية؛ لسماع أقوالهم في واقعة إصابة 17 طالباً باختناق حاد و31 باختناقات محدودة بمجمع مدارس السيوف بعد تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الكائنة بجوار المجمع شرق المدينة.
 
واستمعت النيابة العامة إلى شهادات المعلمين والطلاب المصابين الذين أكدوا أنهم فوجئوا برائحة كريهة تنبعث داخل الفصول، وعلى الفور أخبرهم المعلمون بضرورة مغادرة المدرسة، وأضافوا أن بعض الطالبات أصبن بنوبة سعال ثم غادرن المدرسة، وأثناء خروجهن شاهدن سيارات الإسعاف تنقل الطلاب المصابين.
 
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى شركة مياه الشرب لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تسرب غاز الكلور وسؤال العاملين بالشركة.
 
يُذكَّر أن الطلاب المصابين باختناقات بسيطة أسعفوا في مكان الحادث، في حين أن المصابين باختناقات حادة نُقِلوا إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج ومستشفى جمال عبد الناصر، وتم حجز 3 حالات بالعناية المركزة و5 تحت الملاحظة و3 بالصدرية.
 
وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد تلقى إخطارا يفيد حدوث تسرب غاز من محطة مياه الشرب بمنطقة السيوف، ما أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم الإسكندرية": إجمالى المصابين فى تسرب غاز الكلور 48 حالة

الاسكندرية

اخبار مصر

بالاسكندرية

شرخ باحدى مواسير الكلور

تسريب غاز

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة