نيابة شرق الإسكندرية تستدعى مسئولى شركة مياه الشرب بواقعة تسرب الكلور

الإسكندرية أ ش أ

قرر المحامي العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية المستشار محمود الغايش، استدعاء مسئولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وإدارة شرق التعليمية؛ لسماع أقوالهم في واقعة إصابة 17 طالباً باختناق حاد و31 باختناقات محدودة بمجمع مدارس السيوف بعد تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الكائنة بجوار المجمع شرق المدينة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادات المعلمين والطلاب المصابين الذين أكدوا أنهم فوجئوا برائحة كريهة تنبعث داخل الفصول، وعلى الفور أخبرهم المعلمون بضرورة مغادرة المدرسة، وأضافوا أن بعض الطالبات أصبن بنوبة سعال ثم غادرن المدرسة، وأثناء خروجهن شاهدن سيارات الإسعاف تنقل الطلاب المصابين.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى شركة مياه الشرب لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تسرب غاز الكلور وسؤال العاملين بالشركة.

يُذكَّر أن الطلاب المصابين باختناقات بسيطة أسعفوا في مكان الحادث، في حين أن المصابين باختناقات حادة نُقِلوا إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج ومستشفى جمال عبد الناصر، وتم حجز 3 حالات بالعناية المركزة و5 تحت الملاحظة و3 بالصدرية.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد تلقى إخطارا يفيد حدوث تسرب غاز من محطة مياه الشرب بمنطقة السيوف، ما أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له.