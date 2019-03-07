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ناسداك الأمريكية تنشر صور احتفال بورصة مصر باليوم العالمي للمرأة

الخميس، 07 مارس 2019 11:16 ص
ناسداك الأمريكية تنشر صور احتفال بورصة مصر باليوم العالمي للمرأة بورصة "Nasdq" بنيويورك تشارك فى احتفال البورصة المصرية بيوم العالمى للمرأة
كتب هانى الحوتى
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سلطت بورصة "Nasdq" بنيويورك الضوء على احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، حيث نشرت صور الاحتفال على شاشاتها الرئيسيّة في نيويورك. 
 
 
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عرض شاشة بورصة نيوريوك
وكان رئيس البورصة محمد فريد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قد افتتحا جلسة تداول البورصة المصرية ومؤتمر زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر. 
 
 
وأشاد رئيس البورصة بتقدير قيادات بورصة ناسداك لجهود ادارة البورصة المصرية فيما يتعلق بدعم تمكين المراة وزيادة معدل مشاركتها في الاقتصاد ، لما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة .
 
 
وكشف فريد عن تنسيق البورصة مع الجامعة الامريكية لخلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس ادارة الشركات، بالتوازي مع مراقبة تطور مشاركة المرأة في مجالس ادارة الشركات المقيدة. 
 
 
وأشار رئيس البورصة الى أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين أداء الشركات ، وهو الامر الذي ستعمل البورصة على تعزيزه لدى الشركات المقيدة .  
 
 
وأكد فريد ، التزام ادارة البورصة  الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة ودعم قضايا المساواة بين الجنسين ،  وتعزيز دورها في مختلف النواحي باعتبارها شريك رئيسي في المجتمع.
 
 
 
 

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