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موقع أمريكى: الديمقراطيون فى الكونجرس قد يلاحقون إيفانكا ترامب

الخميس، 07 مارس 2019 01:27 م
موقع أمريكى: الديمقراطيون فى الكونجرس قد يلاحقون إيفانكا ترامب إيفانكا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قال موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى، إن الديمقراطيين فى مجلس النواب يناقشون ما إذا كانوا سيقومون بملاحقة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى.
 
 
وأوضح الموقع إلى أن مصادر من اللجنة القضائية بمجلس النواب تبحث طلب وثائق من إيفانكا كجزء من تحقيقهم الواسع حول الرئيس ترامب ودائرته المقربة وأفراد إدارته، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.
 
 
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الأشخاص الآخرين يجرى دراسة طلب وثائق منهم أيضا، لكنهم لفتوا إلى أن ابنة الرئيس ليست محور تركيز رئيسى.
 
 
وكانت اللجنة قد أرسلت يوم الاثنين الماضى أول مجموعة من الخطابات التى تطلب وثائق من أكثر من 80 شخصا وكيان لهم صلة بالرئيس. والمعروف أن ابنته إيفانكا، التى تشغل أيضا منصب مستشار كبير بالبيت الأبيض لم تكن من بين من تلقى الخطابات، وإن كان زوجها جاريد كوشنر وشقيقيها إريك ودونالد ترامب جونيور ضمن القائمة التى تلقت الخطابات.
 
 
وكان غياب اسم إيفانكا ترامب من القائمة قد أثار الدهشة، لكن هذا قد لا يستمر لفترة طويلة، حيث قال متحدث باسم اللجنة أنها قد ترسل طلبات وثائق أخرى قريبا، دون أن يحددوا موعدا أو نوعية الوثائق التى يطلبونها.
 
 
 

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