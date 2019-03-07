موجز6.. المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل 3 كم

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل لـ 3 كم.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

وزير البترول للرئيس: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر.

السيسى يعقد اجتماعا لمناقشة محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، الذى عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

اتحاد الشركات الألمانية DRV لوزيرة السياحة: السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اليوم، الخميس، عدداً من اللقاءات المهنية الهامة، استهلتها بلقاء مع نوربرت فيبج، رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DR، وذلك خلال اليوم الثانى لبورصة برلين السياحية،ITB التى تستمر فعالياتها حتى 10مارس فى العاصمة الألمانية برلين.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه.

جهاز تنمية المشروعات: توفير 4.8 مليون فرصة عمل عبر ضخ 45.8 مليار جنيه

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 45.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 1992، وحتى 31 يناير 2019، مشيرة إلى أن إجمالى قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالى تمويل 39.6 مليار جنيه مولت 3 ملايين مشروع وفرت قرابة 4.8 مليون فرصة عمل بلغت نسبة المرأة 51% من إجمالى المشروعات.

"ببغاوات" ترفع شعار "اتكيف قبل ما تتكلم" وتغزو مزارع الخشخاش بالهند

أن يتعاطى الإنسان جرعات من الأفيون فهذا ربما يكون منطقيا ومن الأمور التى يدركها العقل، لكن أن تُقبل ببغاوات على تعاطى هذا المخدر فهذا أمر قد لا يستوعبه أحد.

المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل لـ 3 كم

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عدد (9) فتحة نفق بأبعاد تصل حتى (2 متر ×2 متر) لعدد (3) أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى بشمال سيناء بأعماق حتى (30 متر) وأطوال حتى (3 كم) تستخدمهم العناصر الإرهابية فى عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

شاهد أفراح نجوم مانشستر يونايتد بالتأهل الأوروبي.. سانشيز احتفل مع كلابه

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة غير متوقعة بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، فى "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

الأوقاف: لا يوجد لدينا مؤذن أخرس ومدعى هذا الأمر موقوف عن الخطابة

قالت وزارة الأوقاف، إنه لا يوجد لديها مؤذن أخرس، ولم يتم تعين مؤذنين منذ سنوات.

صدق أو لا تصدق.. فتاة تسرق سيدة أثناء الصلاة فى المسجد.. صور

رصدت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المساجد المخصصة للسيدات، سرقة فتاة لحقيبة سيدة أثناء انشغال الأخيرة فى الصلاة.





زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح سلوك الحمدين مع "طلال آل ثاني" المحبوس بسجون تميم

قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إن بعد وفاة والد زوجها لم يتمتع أولادهم بأى حصانة أمام انتهاكات النظام القطرى.

نادى دبى للصحافة يرشح "اليوم السابع" لجائزة الصحافة الذكية

رشح نادى دبى للصحافة، ممثلاً فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، "اليوم السابع" ضمن فئة الصحافة الذكية، بعد نجاحاتها المتواصلة على مدى السنوات الماضية، وإصداراتها المستمرة الداعمة لمفهوم الصحافة الذكية وتطبيقاتها، حسب الإحصاءات الصادرة من عدة مراكز صحفية وإعلامية متخصصة.

السفارة الأمريكية تهنئ "ماما ماجى" لفوزها بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة

هنأت سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة ماجدة جبران، المعروفة أيضا باسم ماما ماجى، التى ستتسلم جائزة المرأة الدولية الشجاعة من وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، فى العاصمة واشنطن اليوم الخميس.

شاهد.. إجلاء زوجات وأطفال مسلحى داعش من آخر معاقل التنظيم فى سوريا

أظهر مقطع فيديو نشره موقع يورو نيوز، تدفق زوجات وأطفال مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، أثناء إجلائهم من قرية "باغور" بدير الزور، وهى آخر منطقة يسيطر عليها التنظيم فى سوريا.





البنك المركزى قرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى

قرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، وينشر "اليوم السابع"، نص القرار الصادر من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مستقر وبلا أمطار حتى السبت.. الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة.. وقلة تكاثر السحب وزيادة فترات سطوع الشمس.. وتحذر للمواطنين: لا تخففوا الملابس واحذروا الشبورة

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بأغلب الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة ، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مستقر على أغلب الأنحاء وهدوء لنشاط الرياح وانتهاء فرص سقوط الأمطار بجميع الأنحاء.

رجال الأعمال يشيدون بقرار الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار.. شريف الجبلى: يحقق العدالة بين الصناع.. ومجدى طلبة: يمنع التحايل ونقل المصانع.. وأبو المكارم: يزيد الاستثمارات.. هانى برزى: يشجع على التوسع

أشاد عدد من كبار رجال الأعمال والمصنعين فى مصر بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وأجمع المستثمرون على أن تعديل القانون، يزيد من تنافسية مصر ويصحح أوضاع سابقة ويعيد العدالة بين المصنعين.