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مقتل 4 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسى بالصومال

الخميس، 07 مارس 2019 01:02 م
مقتل 4 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسى بالصومال الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، إثر انفجار سيارة مفخخة عند حاجز أمنى فى محيط مبنى المسرح الوطنى، على مقربة من القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكر موقع "جاروي" الإخبارى الصومالي، أن الانفجار وقع صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد القتلى إثر الانفجار القوي.

ونقل "جاروي" عن شهود عيان قولهم، إنه تم سماع دوى انفجار شديد، وأعقبه تصاعد للأدخنة، وعقب ذلك وقع إطلاق نار كثيف بالقرب من محيط القصر الرئاسي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) فقد نقل موقع إخبارى موال لحركة "الشباب" المتطرفة إعلانها مسؤوليتها عن الهجوم.

 


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انفجار سياره مفخخه

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