مقتل عريس على يد جاره بالدقهلية بسبب خلافات الجيرة

الدقهلية شريف الديب

لقى عريس من قرية كفور العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد جاره خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا، بوصول "مصطفي ا م" 23 سنة، متزوج حديثا جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه يدعي "مصطفي ك" بسبب خلافات الجيرة.

وقام الأخير بطعن المجني عليه طعنتين نافذتين أودت بحياته على الفور، وكشفت التحريات ان المجني عليه متزوج منذ شهر تقريبا، وتم إعداد مامورية وضبط المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات