مصادر يمنية: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على محافظة حجة

عدن (أ ش أ)

ذكرت مصادر محلية يمنية أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى قتلوا، بينهم القيادى نجيب حمود الغولي، فى غارات شنتها طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية على محافظة حجة شمال غربى اليمن.

وقالت المصادر - فى تصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، إن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من محافظة عمران (شمالى اليمن) إلى جبهة حجور فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وأوضحت أن قوات التحالف واصلت إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديدا فى مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.

كما نفذت طائرات التحالف، الليلة الماضية، عملية إنزال جوى هى السابعة منذ بدء المواجهات، حيث أنزلت، بحسب مصادر محلية يمنية، كميات من الأدوية والمواد الغذائية، ومواد الإيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذى تشنه الميليشيات على قرى المنطقة، كما شملت عملية الإنزال كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التى تم تزويد مقاتلى القبائل بها لمواجهة الحوثيين.