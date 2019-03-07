مدير المكتب الاسبانى للتعاون: مصر تشهد تقدما هائلا على صعيد تمكين المرأة

كتبت: إنجى مجدى

قال فينتورا رودريجيث جارثيا، مدير المكتب الاسبانى للتعاون فى القاهرة، إن خلال السنوات الخمس الماضية شهدت مصر تقدما هائلا على صعيد حقوق المرأة وتمكينها.

وأضاف جارثيا، فى تصريحات لـ "اليوم السابع " على هامش احتفالية نظمتها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، الخميس، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أن اللحظة الحالية تمثل وقت هام للمرأة المصرية، لأنه منذ عام 2013 نرى تقدم كبيرا على صعيد المجتمع والحكومة ، مشيرا الى أن استراتيجية 2030 للتنمية التى يقود من خلالها المجلس القومى للمرأة عملية على صعيد التقدم فى مجال المرأة، مضيفا "أعتقد أن الحكومة المصرية بأكملها تدرك أنه من المهم تعزيز المساواة بين الجنسين والمرأة فى سوق العمل وحمايتها ضد العنف ومكافحة الختان وزواج القاصرات لذا نحن هنا لنقل خبراتنا والتعاون مع الحكومة المصرية وتوفير الخبرة".

وأكد مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى فى مصر، أن كلا من مصر وأسبانيا، لديهما اهتمام مشترك لتوسيع التعاون فى هذا المجال، مشيرا إلى أن كلا البلدين لديهم الكثير همن الأمور الثقافية المشتركة كدول تقع على البحر المتوسط.

وبينما لا يزال هناك الكثير مما لا تزال مصر بحاجة إلى إنجازه على صعيد حقوق المرأة وحمايتها، أشار جارثيا، إلى الأمر يأتى تدريجيا إذ أنه يستغرق وقتا لكن الأهم هو ما "نشهده من اهتمام الحكومة المصرية". ولفت إلى ما حققته الحكومة بالفعل على صعيد التمكين السياسى للمرأة حيث هناك 8 وزيرات فى الحكومة الحالية وأكثر من 80 نائبة فى البرلمان وسيدة تدير محافظة.

وشدد على أهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى فى مصر، خاصة أن المرأة المصرية ملتزمة بشكل كامل بالتقدم وتحقيق العدالة. وقال "فى المجتمع المدنى لديكم الكثير من الأشخاص المفعمين بالطاقة والعمل.. الحكومة تحتاج أن تسمع وتتعاون مع المجتمع المدنى لأنه بدون مشاركة المجتمع المدنى لا يمكن تحقيق تقدم مستدام.